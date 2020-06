Lazio, allenamento a Formello: out Marusic e Luiz Felipe, partitella tattica a campo ridotto per concludere la seduta odierna

Continua la preparazione della Lazio in vista del ritorno in campo contro l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi ha effettuato un’ampia fase tattica per preparare al meglio la sfida di Bergamo.

La seduta si è conclusa con una partitella tattica a campo ridotto. Ancora assenti Marusic e Luiz Felipe, Inzaghi dovrà cercare di gestire al meglio i calciatori in vista degli impegni ravvicinati. Nella giornata di domani è prevista una seduta d’allenamento mattutina.