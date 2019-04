Lazio, aria tesa a Formello: duro confronto Inzaghi-giocatori

Dopo il ko contro il Chievo, resta teso il clima a Formello: nel corso della giornata di ieri c’è stato un duro confronto tra Inzaghi e i giocatori

Dopo la pesante ed inaspettata sconfitta interna contro il Chievo, la Lazio rischia grosso di perdere il treno Europa. La prossima settimana arriva il delicato scontro diretto contro la Sampdoria fuori casa e la squadra di Inzaghi non avrà a disposizione Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Proprio a causa delle due espulsioni e dell’atteggiamento messo in campo dai giocatori, ci sarebbe stato un duro confronto tra Inzaghi e la squadra nella giornata di ieri.

Nel giorno di Pasqua, infatti, l’allenatore dei biancocelesti avrebbe chiesto un confronto a Formello. Inzaghi ha richiamato il gruppo ad atteggiamenti più equilibrati, mettendoli di fronte alle proprie responsabilità. A questo punto, la prossima partita contro il Milan in Coppa Italia risulta esser decisiva non solo per la Lazio, ma anche per la permanenza di Inzaghi stesso.