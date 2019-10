Lazio Atalanta: Gasperini e il calo nella ripresa

Quando l’Atalanta di Gasperini cala di ritmo, la struttura difensiva ne risente. Si è visto nel secondo tempo contro la Lazio

Tanta amarezza per l’Atalanta di Gasperini per la rimonta subita a Roma contro la Lazio. Basti pensare che nella ripresa i biancocelesti hanno tenuto il pallone per il 61% del tempo, un aumento vistoso del possesso.

Lo stile di gioco dell’Atalanta, basato su marcature a uomo e duelli individuali a tutto campo è assai dispendioso. Quando i ritmi sono calati, la Lazio ha avuto molto più spazio per effettuare la giocata in verticale, mentre nella prima frazione era difficile risalire il campo. Sono gli scompensi (ben bilanciati dai tanti pregi) dello stile di Gasperini, che quasi rifiuta la difesa di posizione.