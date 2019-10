Lazio Atalanta: Gomez è sempre più centrocampista

Gomez è sempre più regista nell’Atalanta di Gasperini. Si abbassa sistematicamente davanti alla difesa

Già dalla scorsa stagione Gomez aveva modificato il proprio stile tattico all’Atalanta. Lo si vedeva molto più dentro al campo, saltuariamente si abbassava per aiutare l’uscita del pallone.

In questa annata, è sempre più mediano. Va sistematicamente davanti ai difensori, di fatto è il vertice basso dell’Atalanta. Contro la Lazio, pure su attacco consolidato restava in una posizione più bassa, con Pasalic che si inseriva. Non solo determinante in fase di rifinitura, oggi Gomez è ancora più determinante nella manovra di Gasperini