Lazio Atalanta: l’importanza di Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic potrà essere molto importante in Lazio-Atalanta. Il serbo può mandare in tilt il sistema difensivo di Gasperini

Con le sue intense marcature a uomo, è veramente difficile costruire in modo pulito contro l’Atalanta. Mancano le soluzioni di passaggio e fraseggiare sul corto è molto difficile. Per questo motivo, bisogna essere bravi anche a saper ribaltare velocemente il campo.

In Lazio-Atalanta, Milinkovic-Savic può essere molto importante per i biancocelesti. I lanci lunghi per il serbo possono essere un modo per disordinare il sistema difensivo di Gasperini, consentendo ai padroni di casa di attaccare in modo diretto.