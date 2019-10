Lazio Atalanta: Toloi, Masiello e l’aggressività dei difensori

Toloi e Masiello esprimono bene l’aggressività dell’Atalanta. La Dea contro la Lazio ha recuperato spesso palla in avanti

Nel primo tempo di Lazio Atalanta, la pressione della squadra di Gasperini ha funzionato alla grande. I biancocelesti, per sfuggire alle marcature, cercavano spesso di verticalizzare subito per le punte.

Tuttavia, l’Atalanta ha letto benissimo queste situazioni, con Toloi e Masiello aggressivi e coraggiosi nell’anticipo (un esempio nella slide sopra). Le uscite alte dei difensori consentivano alla Dea di recuperare palla in avanti, come per esempio in occasione del terzo gol. Purtroppo per Gasperini, nella ripresa è calata molto l’intensità dell’Atalanta.