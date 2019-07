Lazio, Basta all’addio: «Cinque anni bellissimi. Futuro? Spero in Italia»

Lazio, le parole di Basta all’addio: «Cinque anni bellissimi. Futuro? Spero in Italia»

Dusan Basta ha raccontato ai microfoni di TMW le emozioni e il sudore versato alla Lazio negli ultimi cinque anni in biancazzurro. «In questi cinque anni abbiamo fatto quasi sempre l’Europa League. Peccato che non siamo riusciti ad andare in Champions. Con l’arrivo di Simone Inzaghi abbiamo dato continuità negli ultimi tre anni.»

Poi lascia indizi sul suo futuro: «Preferisco rimanere in Italia, ovviamente. Sono undici anni che sono qui è naturalmente vorrei rimanere. Però non è da escludere una esperienza all’estero…»