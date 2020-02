Lazio Bologna: misure restrittive post gara. Il comunicato

Lazio Bologna: arrivano altre misure restrittive per i giornalisti anche per la gara dell’Olimipico. Ecco il comunicato

Lazio-Bologna si disputerà come da programma, a porte aperte. Ci saranno limitazioni invece per i giornalisti, come comunicato dalla società biancoceleste.

«In occasione della gara Lazio-Bologna, che si disputerà oggi alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma, la S.S. Lazio comunica che, come da disposizioni della Lega Serie A, gli operatori dell’informazione (giornalisti) dovranno accomodarsi in tribuna stampa e non potranno accedere alla mixed zone. In ottemperanza alle misure adottate dal Consiglio dei Ministri per l’emergenza Coronavirus, infatti, non verrà effettuata attività di comunicazione all’interno dell’area sopracitata.

In merito alle ultime indicazioni precauzionali di carattere sanitario, di evitare per quanto possibile la permanenza a lungo in luoghi chiusi di un elevato numero di persone, si consiglia di non accedere alla media working area attigua alla sala stampa. Il Club informa che i giornalisti accreditati potranno dunque continuare a svolgere la propria attività in tribuna stampa anche al termine della gara.

I fotografi accreditati, infine, potranno effettuare il proprio lavoro, come di consueto, a bordo campo».