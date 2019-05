Lazio-Bologna, le probabili formazioni: Correa-Immobile in attacco

Le probabili formazioni della 37esima giornata di Serie A tra Lazio-Bologna, in programma stasera alle ore 20:30

La penultima giornata di Serie A si conclude questa sera con il posticipo tra Lazio e Bologna. I biancelesti, freschi vincitori della Coppa Italia (2-0 contro l’Atalanta) affrontano i felsinei, reduci dalla roboante vittoria contro il Parma (4-1). La Lazio può ancora puntare ad un piazzamento in Champions League, mentre il Bologna mira a rendere già aritmetica la permanenza in Serie A.

Possibile che Inzaghi decida di ‘promuovere’ chi ha giocato meno. Badelj e Cataldi sono i principali indiziati. Parolo in campo con Milinkovic-Savic in panchina. Squalificato Radu, out Berisha e Lukaku. In porta spazio al giovane Guerrieri.