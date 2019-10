Lazio, Caicedo: «Ecco perché sono rimasto» – VIDEO

L’attaccante della Lazio Caicedo commenta il rinnovo del contratto alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rennes

La Lazio è attesa dall’ostico match di Europa League contro il Rennes e si affiderà a Felipe Caicedo in attacco. La punta ecuadoriana può sorridere, in virtù anche del fresco rinnovo di contratto fino al 2022.

Ecco il motivo della scelta di restare in biancoceleste: «Sono rimasto per il mister e per la società. Ho parlato con Inzaghi e mi ha dato fiducia. Sono molto contento, continuerò con la testa giusta anche se dovessi giocare meno».