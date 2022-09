Lazio, Cancellieri: «Verona squadra speciale. Sarri? Contento di lavorare così»

Matteo Cancellieri nel match program della sfida al Verona: le dichiarazioni dell’attaccante della Lazio

Matteo Cancellieri ha parlato all’interno del match program di Lazio-Verona. Ecco cosa ha dichiarato l’attaccante biancoceleste.

VERONA – «Ci aspetta una sfida importante perché dobbiamo ritrovare la vittoria in campionato. L’Hellas Verona è difficile da affrontare, è una squadra insidiosa che gioca uomo contro uomo. Per me sarà speciale perché ho giocato lì e quindi è una partita che sentirò un po’ di più».

FIDUCIA DI SARRI – «Se me lo aspettavo? Sinceramente no. Pensavo ci volesse più tempo, ma speravo anche che il mio momento arrivasse subito per dimostrare le mie qualità in campo. Sono contento di quello che sto ottenendo, spero di giocare sempre più minuti e partite. Lavoro ogni giorno per questo».

