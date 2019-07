Lazio, Canigiani: «11.000 abbonamenti, dato importante»

Lazio, tutti i numeri della campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020

La campagna abbonamenti della Lazio prosegue e con un discreto successo. È terminata oggi la vendita dei tagliandi in prelazione, ovvero per chi aveva già un abbonamento e ha deciso di rinnovarlo anche per questa stagione. Il responsabile marketing dei biancocelesti, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto della situazione confermando quanto appreso nei giorni precedenti: 11.000 abbonati e già si lavora per quanto riguarda anche il settore della Tevere. Lo store che verrà completato a fine mese e che aprirà i battenti con la prossima stagione. Tanta attesa anche per la seconda maglia che come di consueto verrà presentata in ritiro ad Auronzo di Cadore. Confermata anche l’iniziativa di Bus Insieme per agevolare i tifosi nel raggiungere l’Olimpico per i match casalinghi.

I numeri

«Oltre 11mila abbonamenti sottoscritti in questa prima fase, è un dato importante e significante. Poi da oggi è anche aperta la vendita libera. Ora attendiamo il calendario del prossimo campionato che dovrebbe essere sorteggiato il 29 o 30 luglio, così in seguito avremo il quadro completo della situazione. Se la Lazio dovesse giocare la prima fuori casa valuteremo se prolungare la campagna abbonamenti. Domani sera verrà ufficializzata la seconda maglia, la si presenterà in piazza. È la prima volta che verrà mostrata in questo luogo. Stiamo lavorando intensamente sullo sponsor della prossima stagione».