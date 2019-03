Tra la Lazio e la Champions c’è di nuovo l’Inter: vincere è l’unica cosa che conta

Il posticipo di domenica sera metterà di fronte Lazio e Inter per un posto in Champions: per i biancocelesti è fondamentale vincere

Ancora Inter-Lazio. Ancora la Champions League sullo sfondo. Aspettando il recupero di campionato contro l’Udinese, per i biancocelesti il match di San Siro assume i contorni di un vero e proprio match point: la squadra di Inzaghi è a 45 punti con una gara da recuperare, l’Inter è al terzo posto con 53 e il Milan al quarto con 51. In mezzo la Roma, a 47 punti. Per restare in corsa per la Champions, la Lazio deve superare l’esame Inter ad ogni costo. All’andata andò male, malissimo. La squadra di Inzaghi non entrò mai realmente in campo e giocò la peggiore partita della stagione. Come dimenticare, poi, il 20/05/2018 che segnò l’ingresso in paradiso dell’Inter e contemporaneamente all’inferno per la Lazio.

I biancocelesti sperano che il destino di domenica sera sia molto diverso e, per cambiarlo, punteranno su quei uomini che fino a questo momento hanno deluso: Milinkovic-Savic e Immobile su tutti. Le prestazioni tuttocampo dell’anno scorso, in questa stagione sono state sporadiche. Inzaghi gli ha sempre dato fiducia e lo ha sempre difeso pubblicamente, ma adesso è il primo ad aspettarsi una svolta da lui. Insieme al serbo devono dare risposte Luis Alberto (apparso comunque in netta ripresa nelle ultime uscite) e Ciro Immobile. 29 gol l’anno scorso alla pari di Mauro Icardi, solo 13 (con 3 assist) in queste 28 giornate di campionato. Servono risposte, la Champions chiama e non ripasserà un’altra volta.