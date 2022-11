Lazio, interesse per Cheddira del Bari: attenzione alla concorrenza estera

La Lazio inizia a pensare al mercato e starebbe valutando qualche giocatore anche nelle categorie inferiori, su tutti l’attaccante del Bari Cheddira

La Lazio inizia a pensare al mercato e starebbe valutando qualche giocatore anche nelle categorie inferiori, su tutti l’attaccante del Bari Cheddira.

L’attaccante marocchino sarà protagonista dei Mondiali in Qatar, vetrina importante per mettersi ulteriormente in mostra dopo un inizio di campionato straordinario con il Bari. Su di lui anche lo Sporting Lisbona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.