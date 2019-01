Correa depennato dai convocati per la sfida contro la squadra piemontese: influenza per l’argentino

Brutta notizia per la Lazio di Simone Inzaghi in vista della sfida delle 15 contro il Novara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Joaquin Correa, dato tra i potenziali titolari alla vigilia, dovrà rinunciare alla sfida a causa di un attacco febbrile nelle ultime ore. I sintomi influenzali non gli permetteranno di scendere in campo. Per il suo esordio nel 2019 si dovrà quindi probabilmente attendere la ripresa del campionato.