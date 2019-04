Lazio, Correa si riprende la maglia da titolare: infortunio alle spalle

Importante recupero per Simone Inzaghi, che a San Siro rilancerà Correa da titolare dopo lo spezzone di gara con il Sassuolo

A San Siro ci sarà un protagonista in più, la Lazio infatti recupera il Tucu Correa, che agirà dal 1′ alle spalle di Immobile. Simone Inzaghi dopo la mezz’ora che gli ha concesso contro il Sassuolo domenica, è orientato a farlo partire da titolare al posto di Caicedo. Guizzi vincenti e imprevedibilità, si augura questo il tecnico biancoceleste per la gara contro il Milan e perché no, magari ripetere anche il gol che all’andata ha evitato la sconfitta al 94′.