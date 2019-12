Lazio: cosa Inzaghi chiede a Lazzari e Lulic

La Lazio ha messo in difficoltà la Juventus con la posizione di Lazzari e Lulic. Erano tanto alti quanto aperti

Con diverse soluzioni ad hoc, la Lazio ha trovato scoperta la Juventus. Contro il pressing alto dei bianconeri e la difesa a zona, i biancocelesti hanno giocato molto sul lungo, appoggiandosi soprattutto a Milinkovic-Savic. Tanti lanci quindi, sia in avanti che sulle corsie esterne.

Con i bianconeri molto stretti in zona palla, la posizione aperta di Lulic e Lazzari ha fatto la differenza per la Lazio. Si vede nella slide sopra. Entrambi gli esterni sono molto alti e aperti, per poter essere serviti tramite cambi campo. Quando una squadra si difende a zona, il limite cronico è di concedere in ampiezza, la Lazio ha quindi cercato di approfittarne.