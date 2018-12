Lazio-Eintracht Francoforte: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Lazio-Eintracht Francoforte, 6ª giornata gruppo H Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Nonostante le posizioni del gruppo H di UEFA Europa League siano ormai già definite da tempo, a sancire la chiusura della fase a gironi sarà la sfida tra le due qualificate alla fase successiva: Lazio ed Eintracht Francoforte. In un Olimpico quasi completamente a tinte rossonere ˗ saranno diecimila i tedeschi pronti a scendere per “invadere” Roma, con un settore ospiti completamente sold out ˗, sarà una partita con quasi nulla da chiedere, pronta, dunque, a promettere spettacolo e gol. La formazione teutonica arriva a questa sfida forte di cinque vittorie su cinque e con il migliore attacco della competizione ˗15 reti all’attivo ˗, desiderosa di agguantare un’ulteriore vittoria e concludere il girone a punteggio pieno. La squadra di Inzaghi, invece, è reduce dalla sconfitta, sì indolore, ma anche poco piacevole, patita contro l’Apollon Limassol. Per evitare brutte figure, allora, la squadra capitolina dovrà cercare di portare a casa tre punti preziosi, in modo da riscattare i recenti negativi risultati in campionato. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match.

Lazio-Eintracht Francoforte: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18.55

Lazio-Eintracht Francoforte: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Lazio-Eintracht Francoforte: probabili formazioni e pre-partita

Qui Lazio. Data la qualificazione ormai già acquisita, Inzaghi tornerà ad affidarsi a un ampio turnover, per centellinare le forze destinate al recupero in campionato. Nel terzetto difensivo davanti a Proto, insieme a Luiz Felipe e Bastos, ci sarà lo stakanovista Acerbi. A centrocampo, nonostante il recupero di Lucas Leiva, con ogni probabilità ci saranno Cataldi, Berisha e Murgia con Caceres e Durmisi sulle fasce. In avanti, infine, spazio alla coppia Rossi-Correa.

Qui Eintracht. Sebbene anche per i tedeschi sia una partita senza nulla in palio, l’idea di portare a casa una vittoria e realizzare un inaspettato en plein di successi stuzzica non poco Hutter. Il tecnico sembra orientato a schierare un modulo speculare a quello laziale con il giovanissimo talento Jovic destinato a partire titolare, al posto del più esperto Rebic. In difesa, spazio a Falette con Hasebe compagno interno di reparto. Trapp potrebbe prendere un turno di riposo, lasciando la difesa della porta a Ronnow. A centrocampo, infine, spazio a Gacinovic in posizione di regista.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Rossi, Correa. A disposizione: Guerrieri, Wallace, Leiva, Lulic, Parolo, Luis Alberto, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-5-2): Ronnow; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, Willems, Gacinovic, Stendera, Tawatha; Haller, Jovic. Allenatore: Hutter.

Lazio-Eintracht Francoforte Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Eintracht Francoforte sarà trasmessa a partire dalle ore 18.55 in chiaro su TV8 (in HD al canale 508) e in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e app e sito TV8 o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.