Correa sprona la Lazio: «Sfortunati, ma dobbiamo continuare a lottare»

Lazio-Eintracht Francoforte è finita 1-2, Joaquin Correa prova a caricare i suoi: ecco le parole dell’argentino nel post-gara

Lazio-Eintracht Francoforte è finita 1-2, Joaquin Correa prova a cercare i lati positivi. Ecco le parole dell’argentino nel post-gara: «Abbiamo fatto delle belle azioni, loro hanno trovato un gol da trenta metri all’angolino. Un po’ di sfortuna, ma dobbiamo continuare a lottare. Non contava per i punti, ma contava per noi, per i ragazzi che non stanno giocando tanto, sono orgoglioso di loro. Cerco di fare sempre il meglio, cerco di fare gol, assist sempre con sacrificio e con tutto quello che ho. Continuerò così!».

Prosegue il fantasista, come riporta Lazionews24: «Stanchezza? Loro hanno fatto una partita d’intensità, abbiamo fatto bene per 70′. Poi tanti non stavano giocando, c’è stata un po’ di stanchezza, ma credo la prestazione sia stata buona, dobbiamo fare di più. Atalanta? Loro sono una squadra forte che giocano da tempo insieme, dobbiamo cercare di fare il nostro, di migliorare in tante cose che prima o poi ci faranno vincere».