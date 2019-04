Lazio, i biancocelesti si rialzano contro l’Udinese: occhio al calendario!

La Lazio si riprende dopo il momento negativo in campionato e batte l’Udinese: il sogno Champions continua, ma occhio ai prossimi scontri

La Lazio rialza la testa: dopo le sconfitte contro Milan e Spal e il pareggio contro il Sassuolo, i biancocelesti tornano alla vittoria nel recupero di campionato contro l’Udinese.

La formazione di Simone Inzaghi ha gestito bene il match, e ora può sorridere. Il club capitolino affronterà nella prossima giornata di Serie A un Chievo già retrocesso: sarà fondamentale conquistare 3 punti. Occhio però alle sfide successive: tanti scontri contro compagini particolarmente insidiose in queste ultime partite, come quelli contro Sampdoria, Atalanta e Torino. La qualificazione in Champions League è possibile, ma serviranno impegno e grinta.

Inoltre, si avvicina l’occasione per la vendetta contro il Milan. La prossima settimana la Lazio andrà a Milano con l’obiettivo di conquistare la finale di Coppa Italia.