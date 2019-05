Non è ancora arrivato l’accordo tra Inzaghi e Lotito. La permanenza del tecnico alla Lazio è in dubbio ed il presidente pensa ad un sostituto

Giorni di attesa in casa Lazio, in cui sta catturando l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori la questione legata al futuro di mister Simone Inzaghi. La permanenza dell’allenatore sulla panchina biancoceleste rimane in dubbio, soprattutto dopo i vani colloqui con Lotito e le ultime conferenze stampa disertate. Nei prossimi giorni, complice la possibile decisione del tecnico di posticipare le proprie vacanze negli Stati Uniti, dovrebbe esserci l’incontro decisivo tra le due parti. La dirigenza capitolina, però, non vuole farsi cogliere impreparata. Ed allora si sta pensando anche a possibili alternative, allenatori che potrebbero prendere il posto di Inzaghi nel caso in cui il rapporto con la Lazio si concludesse con un doloroso addio.

PROFILI – Sono tanti i profili di allenatori monitorati dalla dirigenza della Lazio. Un nome a sorpresa potrebbe essere quello di Rolando Maran del Cagliari, ma anche Marco Giampaolo sembra godere di buona considerazione dalle parti di Formello. Non si esclude, ovviamente, la candidatura di Rino Gattuso, che ha appena divorziato con il Milan. Chiudono questa speciale lista di tecnici ‘nostrani’ Stefano Pioli e Fabio Liverani. Il primo potrebbe tornare a sedersi sulla panchina del club capitolino dopo l’esperienza di qualche anno fa, il secondo è reduce dalla promozione in Serie A con il Lecce.

IPOTESI STRANIERA – Relativamente agli allenatori stranieri, invece, in pole-position sembra esserci Sergio Conceição, che potrebbe salutare il Porto, e Paulo Fonseca dello Shakthar, proposto dal super procuratore Jorge Mendes. Nonostante rimanga fermo l’obiettivo di Tare e Lotito di proseguire con Simone Inzaghi in panchina, la Lazio vuole prepararsi ad ogni, possibile, inconveniente.

Elena Bravetti