Lazio, il miglior Milinkovic-Savic della stagione indica la via per la Champions League

Il vecchio Sergej Milinkovic-Savic – inteso come la sua versione dell’anno passato – torna a brillare e la Lazio si prende San Siro. Superando l’Inter, tornando a centrare bottino pieno contro una big. Come non capitava da tempo immemore in campionato. Un risultato, appunto, ispirato innanzitutto dalla prestazione del centrocampista serbo. Con la rete del successo come fattore contingente rispetto ad una prestazione sontuosa per qualità e quantità in mezzo al campo. Come aveva abituato soprattutto nella seconda parte dello scorso campionato.

Un successo che rappresenta la stella polare sulla strada verso la Champions League del prossimo anno. Perché i tre punti di Milano rimettono la Lazio in piena corsa per il quarto posto, facendone forse addirittura – soppesando il momento delle interessate nella battaglia – la principale favorita. A tre punti dal Milan quarto, ma con una partita ancora da recuperare e – in casa con l’Udinese – tutt’altro che impossibile. Soprattutto con un Milinkovic-Savic così al centro del campo.