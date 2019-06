Lazio, Immobile e il caso calcioscommesse: «Sciacquatevi la bocca»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, prende posizione dopo le voci sul suo conto. Ecco le parole del giocatore su Instagram

Dopo le parole dell’avvocato, anche Ciro Immobile decide di uscire allo scoperto e passare all’attacco. L’attaccante della Lazio respinge con forza le accuse che lo vedrebbero accostato all’inchiesta calcioscommesse in Spagna.

«Criticatemi quanto vi pare come calciatore ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell’uomo. Ci sono momenti nella vita che vanno affrontati e non sopportati, ci sono momenti dove devi agire e non dormire, ci sono dei momenti dove devi gridare chi sei e non farti dire chi sei» le sue parole su Instagram.