Lazio, Immobile in gol: ecco da quanto non segnava su azione all’Olimpico

Ciro Immobile sblocca Lazio Parma e l’Olimpico esplode: ecco a quando risale l’ultimo gol su azione in casa dell’attaccante

Ciro Immobile è ripartito alla grande dopo le delusioni della scorsa stagione. Il gol dell’attaccante della Lazio al momento sta decidendo la sfida con il Parma.

Da segnalare il digiuno interrotto per quanto riguarda le reti in casa. Escludendo i rigori, infatti, Immobile non segnava di fronte al proprio pubblico dal lontano 4 novembre 2018, nel match vinto 4-1 contro la Spal.