Lazio, in arrivo Jony dal Malaga: ecco le cifre dell’operazione e i dettagli sul contratto che firmerà

La Lazio ha chiuso per Jony. L’esterno arriva dal Malaga. Nell’ultima stagione, ha giocato in prestito all’Alaves con cui ha siglato 4 gol e 11 assist in 36 presenze.

L’operazione porterà alle casse del club spagnolo circa 2-2,5 milioni di euro. Jony firmerà un contratto quadriennale da 1,2 milioni a stagione.