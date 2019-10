Lazio, in Europa tocca ai nuovi: ecco su chi punta Inzaghi per il Rennes

Lazio, in Europa League chance per i nuovi Lazzari, Jony e Vavro. Tutti e tre a lavoro per convincere al massimo Simone Inzaghi

La Lazio deve immediatamente rialzare la testa di Europa League dopo la caduta contro il Cluj alla prima giornata del girone. All’Olimpico farà visita il Rennes e Simone Inzaghi ha da fare determinate scelte di formazione.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che ci sarà spazio per i tre nuovi acquisti dell’estate, ovvero Lazzari, Jony e Vavro. Tutti e tre non hanno ancora convinto al massimo e per tale motivo il palcoscenico europeo potrebbe essere un’ottima occasione.