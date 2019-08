Lazio, tanti infortuni muscolari: che problema per Inzaghi

La Lazio ha un problema non da poco: gli infortuni muscolari, che hanno condizionato la preparazione di molti giocatori

In questo pre-campionato la Lazio ha vinto tutte le amichevoli estive, 9 su 9, riuscendo dunque ad arrivare ad agosto con il morale molto alto. C’è però un problema non da poco in casa biancoceleste: gli infortuni muscolari.

Inzaghi, in questa preparazione, ha dovuto fare i conti con vari infortuni, non gravi ma molti. I problemi hanno condizionato la preparazione fisica di molti biancocelesti, tanto che in molti saranno fuori alle prime due giornate. Come riporta il Messaggero, Milinkovic-Savic, Lulic e Caicedo potrebbero saltare la Sampdoria e forse anche il derby di Roma.