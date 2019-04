Lazio-Chievo, infortunio Radu: problema alla caviglia per il capitano

Lazio-Chievo, infortunio Radu: il capitano esce per un problema alla caviglia. Le condizioni del difensore biancoceleste

Simone Inzaghi è costretto a un cambio forzato. Al 16′ pt Stefan Radu ha accusato un problema alla caviglia e si è accasciato a terra. Il capitano della Lazio ha lasciato il campo per infortunio in favore di Luiz Felipe.

Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio. Serve il responso dei medici per definire le condizioni di Radu, che però ha dovuto abbandonare i compagni impegnati in Lazio-Chievo.