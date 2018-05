Lazio-Inter, 38ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio domenica 20 maggio alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Lazio-Inter: allo Stadio Olimpico di Roma si consuma la stagione di biancocelesti e nerazzurri. La posta in palio nel 38° ed ultimo turno di Serie A è altissima, con le due squadre che si giocano l’ultimo posto disponibile per la prossima Champions League. Lazio avanti in classifica (72 punti) e con due risultati su tre a disposizione per raggungere l’obiettivo; l’Inter (69) può solo vincere per chiudere il campionato al quarto posto. A pari punti, infatti, come primo criterio di vantaggio contano i risultati negli scontri diretti (nell’andata giocata a San Siro le due squadre pareggiarono 0-0).

La partita in programma domenica 20 maggio 2018 alle ore 20,45 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport, e da Sky sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). Gli aggiornamenti in diretta di Lazio-Inter potranno essere seguiti anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Inoltre, saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Lazio-Inter, probabili formazioni

Qui Lazio: Inzaghi conta su Ciro Immobile, pronto a scendere in campo dall’inizio dopo l’infortunio al flessore. Non recuperabili invece Parolo e Luis Alberto, che dovrebbero sedere in panchina. In difesa, probabile fiducia a de Vrij, nonostante il suo futuro in nerazzurro ormai scritto; ai fianchi dell’olandese, oltre a Radu, è ballottaggio Luiz Felipe-Caceres. Qui Inter: tutti a disposizione per Luciano Spalletti; in difesa, il rientrante Miranda è favorito su Ranocchia, mentre a centrocampo è ballottaggio tra Borja-Valero e Vecino per affiancare Brozovic. Sulla trequarti di destra, più Candreva di Karamoh.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de vrij, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Lazio-Inter, curiosità e statistiche

In Serie A , sono 74 i precedenti giocati a Roma tra Lazio e Inter : bilancio in equilibrio con 26 vittorie biancocelesti, 28 pareggi e 20 vittorie nerazzurre.

, sono 74 i precedenti giocati a Roma tra e : bilancio in equilibrio con 26 vittorie biancocelesti, 28 pareggi e 20 vittorie nerazzurre. All’Olimpico, il pareggio manca da oltre dieci anni: il 29 marzo 2008 le due squadre impattarono col risultato di 1-1 (reti di Crespo e Rocchi).

Le due squadre mancano dalla fase finale di Champions League rispettivamente da 11 e 7 anni: del 2007 l’ultima qualificazione della Lazio, del 2011/2012 l’ultima apparizione dell’Inter.

rispettivamente da 11 e 7 anni: del 2007 l’ultima qualificazione della Lazio, del 2011/2012 l’ultima apparizione dell’Inter. Nelle ultime cinque gare di campionato, Lazio imbattuta e con 11 punti guadagnati (3 vittorie e due pareggi); 9 invece i punti ottenuti dall’ Inter (3 vittorie e due sconfitte).

imbattuta e con 11 punti guadagnati (3 vittorie e due pareggi); 9 invece i punti ottenuti dall’ (3 vittorie e due sconfitte). Media reti: biancocelesti con 87 reti segnate e 46 subite (miglior attacco del campionato); nerazzurri con 63 reti fatte e 28 subite (seconda miglior difesa con Napoli e Roma)

Lazio-Inter, l’arbitro della partita

Lazio-Inter sarà diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi di Firenze. I suoi assistenti saranno Di Liberatore e Di Fiore; Guida designato quarto uomo. Al Var, Irrati e Vuoto (assistente).

Dopo avervi fornito le info utili su come vedere Lazio-Inter in streaming e in diretta tv, l’appuntamento è per domenica 20 maggio 2018 su Calcionews24.com per la diretta della partita.