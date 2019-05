Lazio, all in sulla Coppa Italia: ma il futuro di Inzaghi non dipende da una partita – VIDEO

Lazio, all in sulla finale di Coppa Italia con l’Atalanta: ma il futuro di Inzaghi non dipende dalla partita di stasera – VIDEO

Tutto sulla Coppa. Perché questa sera la Lazio, in finale di Coppa Italia, può arricchire la propria bacheca con un prestigioso trofeo in più. Per nulla scontato, negli ultimi anni di egemonia nazionale della Juve. E perché, in campionato, i biancazzurri sono mestamente relegati all’ottavo posto a 180′ dal termine della stagione.

Anche per questo la sfida di stasera all’Olimpico contro l’Atalanta assume un valore particolare, già di per sé scontato quando si parla di una gara che mette in palio un trofeo. Un match che Simone Inzaghi non vuole assolutamente sbagliare, ma che in conferenza stampa ha specificato non mettere in palio il suo futuro alla Lazio. Per quello, a bocce ferme, occorreranno ragionamenti più ampi con il club.