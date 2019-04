La Lazio ha la meglio sul Milan, nella gara di ritorno vince per 1-0 e approda alla finale di Coppa Italia. La rete decisiva la realizza Correa nella ripresa. Le parole di Simone Inzaghi nel dopogara

Simone Inzaghi arriva ai microfoni Rai, raggiante e soddisfatto della prestazione della sua Lazio. Queste le parole del tecnico biancazzurro: «Bellissimo traguardo, in tre anni è la terza finale, grosso risultato. Ce lo siamo meritati. Abbiamo vinto a Milano con l’Inter e oggi con il Milan. Ora testa al campionato, poi il 15 faremo la finale a Roma, con i nostri tifosi nel nostro stadio».

Analizzando la gara, Simone Inzaghi si complimenta con i suoi: «Potevamo essere in vantaggio già nel primo tempo. Noi siamo stati bravissimi, compatti e Strakosha non ha fatto parate. Dobbiamo avere continuità da qui fino a fine stagione». Infine rassicura tutti sulle condizioni di Milinkovic-Savic: «Credo si tratti di una distorsione a caviglia e ginocchio, ma non sembra grave. Però ho Parolo che da un po’ va in panchina, ma è un vero leader, come Lulic d’altronde».