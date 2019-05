Simone Inzaghi è molto preoccupato in vista della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: Immobile e Savic rischiano di rimanere fuori

Mercoledì la Lazio avrà l’occasione di provare a dare un senso alla propria stagione. All’Olimpico di Roma, infatti, i biancocelesti affronteranno l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. Entrambe le squadre vogliono fortemente il trofeo e ci sono i presupposti per una partita spettacolare.

Ad agitare l’antivigilia di Inzaghi, tuttavia, è l’infermeria biancoceleste dalla quale non arrivano belle notizie. Immobile e Milinkovic Savic sono in forte dubbio per la finale ed un loro coinvolgimento nella partita di mercoledì sera sarà deciso solo all’ultimo.