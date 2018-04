Lazio, Inzaghi: «Il risultato poteva essere migliore: da loro sarà dura»

Le parole di Simone Inzaghi nel postpartita di Lazio-Salisburgo

Felice per la prestazione e la vittoria dei suoi, ma comunque cauto in vista della gara di ritorno. Questo in sintesi lo stato d’animo di Simone Inzaghi dopo il match di Europa League contro il Salisburgo vinto dalla sua Lazio per 4-2. Intervistato da Sky Sport, il tecnico biancoceleste ha detto: «Forse potevamo fare un risultato migliore. Azioni con Immobile, Lulic, Caicedo e Patric. In 46 partite disputate il Salisburgo aveva perso solo una gara, in Europa League ne avevano preso solo 5 e ora 4 in un match. Non sarà facile al ritorno, ma ce la metteremo tutta. La squadra è stata supportata dai tifosi dall’inizio alla fine. Abbiamo dei giocatori fantastici, con grande disponibilità. Lulic e Radu erano 15 giorni fermi e avevano solo 3 allenamenti. Anche i giocatori che sono entrati hanno fatto bene. Ora ad Udine una gara molto importante, poi il Salisburgo nel ritorno e poi il derby del 15».

Inzaghi è stato contento anche dell’abbraccio andato in scena con Ciro Immobile, l’attaccante che è andato a cercarlo dopo il gol del 4-2: «Non mi aspettavo un abbraccio così con lui, ben vengano queste esultanze». In ogni caso Inzaghi non fa l’errore di considerare chiuso il discorso qualificazione: «Il Salisburgo è squadra molto solida, che gioca con grande semplicità, ma molto incisiva. Noi siamo stati bravi, abbiamo un buon vantaggio, ma non sarà facile. Lì hanno uno stadio attaccato al campo, senza pista d’atletica. Con un’atmosfera calda dovremo fare molto attenzione».