Lazio, Inzaghi rompe il silenzio: «Sogno lo scudetto da tecnico. E quei silenzi….»

Simone Inzaghi torna a parlare. Dopo aver rinnovato il proprio contratto, il tecnico biancoceleste si è raccontato al Corriere dello Sport

Simone Inzaghi dopo il silenzio delle ultime battute della stagione, torna finalmente a parlare. Le parole del tecnico rilasciate in esclusiva al Corriere dello Sport hanno evidenziato il suo entusiasmo e la voglia di ripartire proprio dalla sua Lazio. Di seguito le sue parole.

PAUSA DI RIFLESSIONE – «Ho solo voluto prendermi una pausa di riflessione. Dopo tre anni avevo bisogno di fare chiarezza con me stesso. Ritengo di essere una persona seria, un professionista, e non mi va di prendere in giro nessuno».

NUOVO CICLO – «Ci ho pensato e sono pronto per un nuovo ciclo, per una nuova sfida, per un bel progetto tecnico, in accordo con la società. Posso dirlo subito, con grandissima chiarezza: io e il mio sta daremo il massi- mo per centrare obiettivi importanti. Per noi, per la Lazio, per i nostri tifosi, per la società che ha creduto in me».

PROPOSTE – «C’erano state le richieste di un club italiano e di uno estero, avrei sicuramente guadagnato di più. Ma io ho dato sempre priorità alla Lazio, è la squadra del mio cuore, è la società che ha avuto fiducia in me».

SOGNO – «Oltre ad essere l’unico laziale ad aver vinto la Coppa Italia e la Supercoppa da giocatore e allenatore, mi piacerebbe vincere lo scudetto da giocatore e allenatore. So che può sembrare qualcosa di irrealizzabile, ma sognare è lecito»