Lazio-Juventus highlights e gol: le azioni salienti del match della 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Lazio-Juventus highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 21° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, la compagine biancoceleste allenata da Simone Inzaghi ospita i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri; Lazio reduce dalla sconfitta di Napoli e con 32 punti in classifica, alla ricerca del risultato per alimentare l’obiettivo del quarto posto. Juventus capolista solitaria (56), proveniente dalla vittoria interna sul Chievo e unica squadra ancora imbattuta del campionato. Nella gara d’andata, giocata a Torino a fine agosto, i bianconeri si imposero col risultato di 2-0 (reti di Pjanic e Mandzukic). Ecco gli highlights di Lazio-Juventus: