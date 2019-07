Lazio, la centralità di Luis Alberto nella manovra offensiva

Il portale Calcio Datato ha pubblicato un grafico sui centrocampisti d’Europa più efficaci in fase di rifinitura. Si prendono in esame i dati relativi ai passaggi verso l’area riusciti e gli assist attesi.

Due i nomi, su tutti, spiccano in questo grafico:

1. De Bruyne, di altra categoria anche in una stagione senza un minimo di continuità.

2. Gomez, migliore per xA e 3° migliore per passaggi riusciti vs area, alle spalle dei due fenomeni del City.

— CalcioDatato (@CalcioDatato) July 17, 2019