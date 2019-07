Lazio, l’agente di Milinkovic Savic a Londra per incontrare la dirigenza del Manchester United: la situazione

Secondo quanto riportato dal The Sun, l’agente di Milinkovic Savic si troverebbe a Londra per parlare con il Manchester United. Il quotidiano inglese riporta che il centrocampista serbo sarebbe infatti una delle opzioni considerate dai reds per rimpiazzare Paul Pogba.

Tuttavia, il club inglese valuta anche altri profili: Saul Niguez dell’Atletico Madrid e Bruno Fernandes.