Lazio, Lazzari è il re degli assist: ecco la top5 in Serie A

Lazio, ora c’è il re degli assist sulle fasce: ecco la top5 dei migliori assist man del nostro campionato. C’è anche Politano

Manuel Lazzari è il nuovo rinforzo per le corsie esterne della Lazio di Simone Inzaghi. La trattativa con la Spal si è sbloccata per una cifra attorno ai 10 milioni più il cartellino di Murgia.

L’esterno classe 1993 è il re degli assist in Serie A. In questa stagione ne ha realizzati ben 8, proprio come Fabio Quagliarella. Ad inseguire, a quota 6 si sono fermati Immobile, Insigne e Politano. L’ex Spal si rivelerà senz’altro una freccia in più per la faretra del suo nuovo allenatore.