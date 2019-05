Lazio, Lotito non ha dubbi: «Inzaghi resta». Ma l’allenatore prende tempo…

Al termine dell’amichevole della Lazio a Formello è andato in scena un summit tra Inzaghi e Lotito: in palio il futuro dell’allenatore

Ieri pomeriggio a Formello è andata in scena un’amichevole a porte aperte tra la Lazio e l’ASD Città di Rocca di Papa. I ragazzi di Inzaghi, supportati da circa cinquemila tifosi in festa, si sono imposti sugli avversari per 10-0. Al termine del match, il presidente Lotito ha firmato autografi e fatto foto con i tifosi, che non hanno potuto non chiedergli qualche informazione sul futuro di alcuni giocatori, in particolare di Sergej Milinkovic-Savic, e di mister Simone Inzaghi. Se il patron biancoceleste ha preferito tacere sulla prima quesione, ha risposto positivamente alla seconda, quella relativa al futuro del tecnico: «Resterà». Una sola parola ma emblematica, con cui il numero uno della Lazio ha espresso il suo ottimismo riguardo alla permanenza del suo ‘figlioccio’.

INCONTRO – L’incontro è andato in scena qualche minuto più tardi, e vi ha partecipato anche il direttore sportivo Tare. Quest’ultimo, però, è rimasto solamente pochi minuti con Lotito, che ha proseguito dunque in sola compagnia di Inzaghi. Il colloquio, che verteva sul rinnovo ed il futuro dell’allenatore della Lazio, si sarebbe concluso con una fumata grigia. Mentre il patron della Lazio avrebbe avanzato la propria proposta di rinnovo, il tecnico avrebbe ‘risposto’ prendendo tempo. L’intenzione dell’ex attaccante sarebbe quella di attendere la classifica definitiva della Serie A, ed in particolare il piazzamento del Milan e la conseguente decisione della società rossonera su Gattuso. Le parti si sono salutate con un ‘arrivederci’, la situazione è in stand-by.

Elena Bravetti