Lazio, Lucas Leiva: «Speriamo stia nascendo una squadra da Champions»

Lazio, Lucas Leiva parla in conferenza direttamente dal ritiro: «Spero stia nascendo una squadra da Champions, dobbiamo fare meglio»

Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha parlato in conferenza direttamente da Auronzo di Cadore. Le sue parole:

«Speriamo che stia nascendo una Lazio da Champions, quest’anno dobbiamo cercare di fare meglio in campionato. Non dobbiamo sbagliare, come abbiamo fatto due anni fa contro l’Inter. Siamo alla prima settimana di lavoro, dobbiamo stare tranquilli. Non ha senso parlare troppo presto».

SU INZAGHI – «Il mister è il simbolo della Lazio, era qua anche da giocatore. Per me è stato importante, mi ha dato la possibilità di giocare, credendo nelle mia qualità. Speriamo di continuare a vincere».