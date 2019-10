Lazio: Luis Alberto-Immobile, la combinazione che funziona

La combinazione tra Luis Alberto e Immobile sta portando parecchi gol alla Lazio. Nessuno in Serie A ha fatto meglio

I risultati della Lazio di inizio stagione sono altalenanti. Per lo meno, Luis Alberto e Ciro Immobile sembrano essere tornati a un livello di performance notevole. Lo spagnolo è cruciale nella manovra e nella rifinitura, mentre l’ex Torino è nuovamente letale sottoporta.

L’assist di Luis Alberto per il gol di Ciro Immobile ha portato finora a ben 3 gol per la Lazio. Nessun altro duo in Serie A è stato così proficuo (solo Duncan assistman e Berardi finalizzatore hanno fatto altrettanto).