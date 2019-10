Lazio, Luis Alberto: «L’obiettivo rimane la Champions»

Luis Alberto si racconta, dal periodo buio degli anni passati alla rinascita con la Lazio grazie anche a mister Inzaghi

Il fantasista della Lazio, Luis Alberto, si è raccontato sulle pagine di Marca dagli inizi fino alla consacrazione con la maglia biancoceleste che l’ha portato a essere convocato dalla Spagna. Le sue parole.

SPAGNA – «Volevo e speravo di tornare a giocare per la Spagna. Sapevo che l’allenatore stava offrendo molte opportunità e che, se avessi giocato bene, avrei potuto avere una chance. Che fortunatamente è arrivata. Il campionato (con la Lazio ndr) è iniziato nel migliore dei modi, è importante perché l’anno scorso ho passato un anno complicato a livello personale. Sono molto felice per me stesso e per tutti quelli che mi sono vicini».

ROMA- «Nella capitale ho trovato serenità, io e la mia famiglia siamo felici a Roma. Qui ho l’opportunità di giocare con continuità, lottare per vincere dei trofei e giocare anche in Europa».

INZAGHI – «Il mister mi ha dato quella continuità e fiducia che cercavo con perseveranza e tanto lavoro. Quest’ultima stagione mi ha concesso più libertà con la palla. Vuole che io sia protagonista, e così facendo le cose stanno andando bene sia per me che per la squadra».