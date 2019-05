Luis Alberto, Correa e Lulic non trattengono l’emozione e la felicità per il trofeo conquistato contro l’Atalanta

Un successo atteso e voluto, che può aggiustare una stagione che per la Lazio stava prendendo risvolti negativi. I biancocelesti conquistano la settima Coppa Italia della loro storia grazie alle reti di Correa e Milinkovic Savic e festeggiano un successo meritato.

Nel post partita, Lulic, Correa e Luis Alberto sono concordi nell’affermare che questa Coppa Italia assume un valore ancora più alto per il cammino compiuto dalla squadra e per lo sforzo e la fatica immessi per ottenere questo successo.