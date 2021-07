Lazio Luis Alberto, si rischia la rottura: Lotito furioso

Il mancato arrivo per le visite mediche di Luis Alberto avrebbe fatto infuriare Lotito. Ora si rischia la rottura

«Lotito è furioso» si legge sulle colonne de Il Messaggero e ad alterare il Presidente è stato l’atteggiamento di Luis Alberto. Lo spagnolo non si è presentato all’appuntamento in Paideia per svolgere le visite mediche prima della partenza per Auronzo, al mancato arrivo la Lazio ha risposto con una diffida che lo intima a presentarsi a Formello, nelle prossime ore o al massimo domani.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU LAZIO NEWS 24

Sulle colonne del quotidiano, si parla non di una caso ma di una vera e propria rottura: «c’è la minaccia di metterlo fuori rosa a tempo indeterminato». Un danno da scongiurare perchè Luis Alberto è considerato intoccabile da mister Sarri, nonostante i suoi continui capricci inizino ad infastidire anche i compagni. E stavolta non ci sarà neppure il dt Peruzzi a prendere le sue parti.