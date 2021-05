Lazio, Luiz Felipe: «Volevamo vincere. Infortunio? Ho giocato col dolore»

Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino

Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni.

PAREGGIO – «Era una partita che volevamo vincere a tutti i costi, anche per portare avanti la striscia di vittorie in casa. Volevamo arrivare in zona Champions, ma abbiamo avuto problemi con il Covid. Anche in Europa, siamo andati a Bruges con 12 disponibili. Ora giochiamo l’ultima e poi vediamo per la prossima come va. La partita? Il Torino non è quasi mai stato pericoloso».

INFORTUNIO – «Ho cercato anche di giocare con la caviglia che faceva male, poi sono dovuto andare in Germania per l’operazione e sono stato fuori 4 mesi. Ora c’è l’Olimpiade e la prossima stagione spero di non farmi male e disputare una grande stagione».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24