Lazio, magia di Milinkovic: entra e segna come in Coppa Italia!

Che magia di Milinkovic: il giocatore entra e segna al Bologna, si ripete il copione visto in Coppa Italia con l’Atalanta

Ancora Sergej Milinkovic-Savic dalla panchina! Il centrocampista serbo entra e dopo 7′ dal suo ingresso segna un gol decisivo contro il Bologna.

Il gol del 3-3 è una punizione magnifica che non lascia scampo a Skorupski. Il giocatore subentra e lascia la propria firma proprio come in Coppa Italia contro la Lazio. Si tratta del 5° gol in Serie A con la maglia dei biancocelesti in questa stagione.