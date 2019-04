Lazio mai senza Parolo: il centrocampista punta record presenze in Serie A

Parolo raggiunge un importante traguardo personale: sono 300 le presenze nella massima serie. Imprescindibile per ogni allenatore

Non sarà una gara come le altre per il centrocampista biancoceleste Marco Parolo che per le contemporanee assenze di Milinkovic Savic e Luis Alberto potrà raggiungere un importante traguardo personale. Il numero 16, infatti, festeggerà contro la Sampdoria le 300 gare in Serie A: ben 160 con la Lazio, 72 con il Parma e 68 con il Cesena.

Il 34enne di Gallarate è sempre stato uno degli intoccabili del centrocampo della Lazio: sia con Pioli che con Inzaghi. Solamente il cambio di modulo ha fatto retrocedere Parolo nelle gerarchie ma che comunque si è sempre fatto trovare pronto quando necessario.