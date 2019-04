Lazio-Milan 0-0: pagelle e tabellino

Lazio-Milan, andata semifinale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Nessuna rete tra Lazio e Milan nel match d’andata della prima semifinale di Coppa Italia. Allo stadio Olimpico i biancocelesti spingono per quasi 90 minuti, ma non trovano mai il guizzo giusto per colpire. Il ritorno è in programma il prossimo 24 aprile allo stadio San Siro di Milano. Buona prova di Acerbi e Musacchio, da rivedere Parolo e Suso.

Lazio-Milan 0-0: tabellino e pagelle

MARCATORI: –

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha 6; Patric 6, Acerbi 6,5, Bastos; Romulo 6 (89′ Marusic s.v.), Parolo 5 (72′ Luis Alberto 5,5), Leiva 5,5, Milinkovic-Savic 6,5, Lulic 5,5, Correa 5,5, Immobile 6 (81′ Caicedo s.v.). A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Durmisi, Badelj, Cataldi, Jordao, Pedro Neto. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6; Calabria 5,5, Musacchio 6,5, Romagnoli 5,5, Laxalt 6; Kessié 6 (29’ Calhanoglu 5,5), Bakayoko 6, Paquetà 5,5 (84′ Biglia s.v.); Suso 5 (72′ Castillejo 5,5), Piatek 6, Borini 5,5. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Abate, Conti, Strinic, Rodriguez, Bertolacci, Montolivo, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

AMMONITI: 35′ Parolo (L), 43′ Romagnoli (M), 77 Calabria (M), 78′ Patric (L), 80′ Donnarumma (M).

ARBITRO: Orsato di Schio.

LAZIO – IL MIGLIORE

Acerbi 6,5: Buona prova del difensore biancoceleste che chiude sempre bene le iniziative rossonere nonostante di fronte ci fosse un cliente scomodo come Piatek.

LAZIO – IL PEGGIORE

Parolo 5: Il centrocampista biancoceleste appare nervoso e poco concentrato nel corso del match durante il quale non ha mai inciso. Inzaghi lo richiama al 73’ mandando in campo Luis Alberto.

MILAN – IL MIGLIORE

Musacchio 6,5: Il difensore riesce a contenere le sortite di Immobile e Correa, costringendo più volte gli avversari a calciare da fuori area.

MILAN – IL PEGGIORE

Suso 5: L’esterno spagnolo non offre mai spunti decisivi e rimane ingabbiato più volte tra le maglie difensive della Lazio. Il tecnico Gattuso lo sostituisce a poco meno di venti minuti dalla fine.

Lazio-Milan: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Triplice fischio all’Olimpico, finisce 0-0 l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan. I biancocelesti sembrano più in palla, mantenendo il possesso e calciando ripetutamente verso la porta, ma non impensierendo mai veramente il portiere rossonero. Pareggio non troppo positivo per la formazione di Gattuso che non conclude quasi mai e adesso dovrà vincere in casa, dato che con un pareggio con gol passerebbe la Lazio.

90’+3 Triplice fischio, finisce a reti bianche la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan.

90′ Ci saranno tre minuti di recupero.

89′ Ultima sostituzione anche per la Lazio: dentro Marusic, fuori Romulo.

87′ Bastos svetta su un calcio d’angolo e di testa mette il pallone alto sopra la traversa.

84′ Ultimo cambio per Gattuso: Biglia prende il posto di Paquetà.

81′ Sostituzione per i padroni di casa: Caicedo subentra ad Immobile.

80′ Ammonito Donnarumma per proteste.

79” Immobile scatta indisturbato verso la porta, Donnarumma esce e il centravanti lo scavalca con un pallonetto colpendo il palo, ma tutto fermo per fuorigioco.

78′ Giallo anche per Patric che interviene in ritardo su Borini

77′ Giallo per Calabria per un fallo su Correa.

76′ Ripartenza della Lazio guidata da Immobile, si chiude la difesa rossonera.

73′ Sostituzione anche per la Lazio: entra Luis Alberto, esce Parolo.

72′ Cambio nelle fila rossonere: Castillejo subentra a Suso.

71′ Destro di Romulo da fuori dopo uno schema su calcio d’angolo, parata facile per Donnarumma.

70′ Buona azione personale di Correa che si invola per vie centrali e cerca Immobile con un filtrante, ottima chiusura di Calabria che anticipa il centravanti biancoceleste e spazza.

67′ Correa salta Paquetà e prova il piazzato dall’interno dell’area di rigore, conclusione debole e centrale parata dal portiere rossonero

65′ Altra conclusione da fuori della Lazio, ci prova Milinkovic-Savic con un rasoterra dai 25 metri, Donnarumma è attento e blocca il pallone.

62′ Rasoterra debole di Lucas Leiva, para senza difficoltà l’estremo difensore rossonero.

60′ Milinkovic-Savic sale in cielo su un corner dalla destra, il serbo svetta bene, ma non riesce a trovare il bersaglio grosso.

58′ Suso crossa dalla destra, Acerbi anticipa tutti ed allontana.

55′ Spinge la Lazio che vuole sbloccare il punteggio.

52′ PALLA GOL PER I PADRONI DI CASA: Milinkovic-Savic svetta sul traversone di Patric, incornata di poco a lato.

49′ Piatek riceve da Paquetà e prova a concludere, mette in corner un difensore biancoceleste.

46′ Inizia la ripresa.

SINTESI PRIMO TEMPO – Si è appena conclusa la prima frazione della sfida tra Lazio e Milan sul punteggio ancora inchiodato sullo 0-0. La prima palla gol della gara arriva dopo quasi mezz’ora di studio con Immobile che controlla un rinvio errato di Romagnoli, ma da ottima posizione spreca un rigore in movimento calciando a lato. Dopo pochi minuti ci prova Milinkovic-Savic da fuori, ma anche il serbo non inquadra la porta.

45’+2 Duplice fischio, squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Cartellino giallo per Romagnoli che stende Correa.

40′ Altra conclusione dalla distanza della Lazio, questa volta ci prova Leiva, para in due tempi Donnarumma.

39′ Botta da fuori di Parolo, conclusione abbondantemente alta.

38′ ANCORA LAZIO: Milinkovic-Savic calcia dal limite, palla che sfiora il palo della porta rossonera.

35′ Ammonito Parolo per un intervento irregolare su Borini.

34′ Sforbiciata al volo di Milinkovic-Savic sul cross di Romulo, il serbo non si coordina bene, ma non inquadra la porta.

32′ Spiovente di Patric verso Milinkovic-Savic, allontana la difesa rossonera.

29′ Cambio nel Milan: Kessiè non riesce a continuare e lascia il posto a Calhanoglu.

28′ OCCASIONE LAZIO! Immobile controlla un rinvio sbagliato di Romagnoli e calcia a colpo sicuro dall’altezza del dischetto del calcio di rigore, palla di poco a lato.

25′ Conclusione di Patric dalla distanza, palla di poco fuori a lato della porta difesa da Donnarumma.

22′ Il centrocampista rossonero torna in campo con una vistosa fasciatura, sembra poter continuare a giocare.

19′ Problemi fisici per Kessiè.

16′ Conclusione di Paquetà ribattuta da un difensore biancoceleste.

13′ Filtrante di Bakayoko che cerca in profondità Piatek, palla lunga su cui non arriva il centravanti polacco.

10′ Cross dalla destra di Romulo, allontana Romagnoli.

7′ Possesso palla della Lazio che cerca gli spazi giusti per colpire l’avversario.

4′ Romulo prova a sfondare sulla destra, si chiude bene la retroguardia rossonera.

1′ Ci siamo, inizia la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan.

Squadre in campo, a breve il calcio d’inizio.

Lazio-Milan: formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Durmisi, Marusic, Badelj, Cataldi, Jordao, Luis Alberto, Pedro Neto, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Abate, Conti, Strinic, Rodriguez, Bertolacci, Montolivo, Biglia, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso. ARBITRO: Orsato di Schio.

Lazio-Milan: probabili formazioni e pre-partita

La formazione biancoceleste vuole conquistare la finale di Coppa Italia e risollevare la testa dopo i tre KO di fila arrivati tra Europa League, competizione dalla quale è stata eliminata dal Siviglia, e campionato. Inzaghi sembra puntare molto al trofeo nazionale e nonostante il sabato ci sia il derby in campionato contro la Roma schiera la formazione titolare con il solito 3-5-2. In difesa, davanti al portiere Strakosha, ci saranno Patric, Acerbi e Bastos. Sulla linea mediana centralmente andranno Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Parolo, mentre sulle fasce agiranno Romulo e Lulic. In attacco confermato Correa alle spalle del centravanti Immobile. Gattuso vuole approdare alla seconda finale di fila e riscattarsi dopo la sconfitta rimediata nell’atto conclusivo della scorsa edizione dove venne sconfitto per 4-0 dalla Juventus. Contro i biancocelesti niente turnover e in campo andranno i titolari. In porta ci sarà Donnarumma, davanti il pacchetto arretrato formato da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Laxalt. A centrocampo ci saranno Kessié, Bakayoko e Paquetà, mentre il reparto offensivo sarà affidato al tridente composto da Suso, Piatek e Borini.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Correa; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Durmisi, Marusic, Badelj, Cataldi, Jordao, Luis Alberto, Pedro Neto, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Abate, Conti, Strinic, Rodriguez, Bertolacci, Montolivo, Biglia, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

Lazio-Milan: i precedenti dell’incontro

Le due squadre si sono già affrontate 19 volte in Coppa Italia. Il bilancio è a favore dei rossoneri che hanno trionfato in 8 occasioni, contro i 7 successi dei biancocelesti, tre i pareggi complessivi. L’ultima volta che Milan e Lazio si sono incrociate nel tabellone della competizione nazionale è stato l’anno scorso proprio in semifinale. A vincere furono i rossoneri che conquistarono la finale ai calci di rigore dopo aver pareggiato per 0-0 sia all’andata che al ritorno.

Lazio-Milan: l’arbitro della sfida

Il match sarà diretto dall’arbitro Daniele Orsato della sezione arbitrale di Schio assistito dai guardalinee Manganelli e Ranghetti e dal quarto uomo Pairetto. Al VAR sono stati designati Calvarese e Vuoto.

Lazio-Milan Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 1 (in HD canale 501 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite appe sito RaiPlay.