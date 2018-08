Marco Parolo in qualità di capitano lancia la sfida al Napoli e promette che la squadra dimostrerà di essere cresciuta rispetto all’anno scorso

Manca pochissimo al debutto stagionale di Lazio e Napoli. Il club capitolino per questo campionato punta a palcoscenici ancora più importanti dell’Europa League mentre gli azzurri vogliono confermare di aver ormai dimenticato Maurizio Sarri e di poter competere ai massimi livelli a livello nazionale e continentale. Oggi Marco Parolo, complice la squalifica di Senad Lulic, indosserà la fascia di capitano e in vista della sfida con il Napoli conferma che la squadra è in grado di giocarsela con chiunque e che farà il possibile per mantenere il pallino del gioco.

«Torniamo all’Olimpico con tanta ambizione con umiltà, voglia di sacrificarsi e lottare su ogni pallone. Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà chiunque. – ha detto Parolo – Dobbiamo essere umili sapendo quali sono i nostri difetti. Vogliamo fare un inizio di stagione importante. Col Napoli abbiamo avuto difficoltà negli ultimi anni. Vogliamo però fare la partita e giocarcela. Loro hanno fatto grandi campionati e noi stiamo crescendo, dobbiamo dare dimostrazione di questo. Cosa mettere in campo? Organizzazione e voglia di aiutarci fra di noi. Se partiamo da questo faremo una grande partita. Abbiamo voglia di far bene e i giocatori che sono arrivati ci rafforzano.Vedremo al 90esimo come andrà a finire».

