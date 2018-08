Rammaricato Simone Inzaghi al termine di Lazio-Napoli, gara vinta 1-2 dai partenopei: ecco le sue parole a Dazn

Lazio-Napoli è terminata 1-2, stecca la formazione di Simone Inzaghi. Passata in vantaggio nel primo tempo, la compagine biancoceleste è stata rimontata dagli uomini di Carlo Ancelotti. Intervenuto a Dazn, il tecnico capitolino ha evidenziato: «Non meritavamo la sconfitta. Abbiamo giocato per 45 minuti senza concedere nulla al Napoli. Sono bastati dieci minuti dove a noi è mancata la concentrazione, che in alcune partite serve avere. Prima la traversa, poi il gol di Milik. Nella ripresa abbiamo subito l’unico tiro in porta, dopo abbiamo avuto delle possibilità per pareggiarla come la traversa di Acerbi. Bisogna accettare il risultato, non meritavamo di perdere. Dobbiamo crescere dal punto di vista della condizione».

Continua Simone Inzaghi, come riportato dai colleghi di Lazionews24.com: «Avevamo delle defezioni importanti (la squalifica di Leiva e Lulic, ndr) ed ho dovuto utilizzare anche gli ultimi arrivati. La squadre nel complesso mi è piaciuta, mi dispiace per il risultato e per i tifosi che anche oggi ci hanno supportato. Con noi il calendario è stato poco clemente, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare. L’obiettivo è quello di confermarsi, non sarà semplice ma abbiamo tutte le possibilità per farlo. Rammarico? Nel primo tempo, per quello che abbiamo creato, dovevamo segnare un gol in più. Con un pizzico di fortuna potevamo raggiungere il pari. Dobbiamo crescere di condizione. Ripartiamo dai minuti iniziali e dall’ultima mezzora fatta. Dobbiamo prepararci bene e fare la nostra partita a Torino contro la Juve».